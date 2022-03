Ednaldo Rodrigues é o novo presidente da CBF, em eleição tumultuada

A chapa única de Ednaldo Rodrigues foi eleita pelo pleito que ocorreu nesta manhã (23), na sede da CBF, na Barra da Tijuca. O então presidente interino da entidade máxima, agora é o presidente de fato, e talvez de direito. A votação havia sido suspensa ontem (22), pela Justiça de Alagoas.

Contudo, a Comissão Eleitoral da entidade máxima do futebol brasileiro argumentou que não foi notificada da decisão da Justiça de Alagoas. Na presença dos presidentes dos clubes da Série A e B, e dos presidentes das Federações Estaduais, Ednaldo recebeu 137 votos dos 147 possíveis.

Entretanto, a polêmica marcou o início do pleito. Autor da ação que pediu a suspensão, Gustavo Feijó sentou na cadeira reservada para Ednaldo, na Assembleia Geral que contou com a dos presidentes de clubes das Séries A e B e federações estaduais. O vice-presidente argumento que a decisão deveria ser respeitada. Mesmo em protesto, Feijó se retirou do lugar e acompanhou a vitória do seu adversário político.

Agora, na gestão de Ednaldo Rodrigues, a CBF terá quatro novos vice-presidentes. São eles: Rubens Lopes (presidente da Federação do Rio), Reinaldo Carneiro Bastos (presidente da Federação Paulista), Hélio Cury (presidente da Federação do Paraná) e Roberto Góes (presidente da Federação do Amapá).

Eles ocupam as vagas que eram do próprio Ednaldo, agora promovido à cabeça da chapa, e de Gustavo Feijó, Castellar Guimarães Neto e Antonio Carlos Nunes, o Coronel Nunes.

Os outros quatro vice-presidentes já ocupavam esses cargos na gestão de Rogério Caboclo: Fernando Sarney (MA), Francisco Noveletto (RS), Marcus Vicente (ES), que não têm ligações com as federações de seus Estados, e Antonio Aquino, presidente da Federação do Acre.

Foto: Lucas Figueiredo