Editoras comemoram. Bienal 2021 já fatura mais do que a de 2019

Enfim, uma boa notícia. A Bienal do Livro 2021, que acontece no Riocentro, já faturoi maus que a edição de 2019.

Editores e organizadores comemoram os números surpreendentes em meio ao primeiro evento depois do período de isolamento social por causa da pandemia de Covid-19.

No Grupo Editorial Record, a alta das vendas é de mais de 80%, na comparação com a última edição. Para o gerente editorial do grupo, Everson Chaves, o crescimento pode estar relacionado com a mudança do comportamento de consumo de livros dos jovens durante a pandemia.

Na Editora Intrínsca, a alta das vendas é de cerca de 27% em relação à edição de 2019. A diretora de marketing da editora, Heloiza Daou, afirma que a ideia inicial era marcar presença em um evento atípico, por causa da pandemia, mas as vendas vieram.

A diretora da Bienal do livro, Tatiana Zácaro, não esconde a alegria. A proposta inicial era tentar fazer uma bienal de transição, para marcar o reencontro de leitores após o período de isolamento social. A alta das vendas ultrapassa as expectivas iniciais.

A estudante Maria Ester disse comprou mais livros do que imaginava, jpá que em muitos estandes ospreços são promocionais. Ira Bienal é a certeza de não só encontrar livros bons, mas conheces muitos escritores que viraram pop strars.

A Bienal do Livro vai até domingo (12) no Riocentro, Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Para acessar o evento é preciso apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Todos os detalhes estão neste link: https://bienaldolivro.com.br/