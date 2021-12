Edital ‘Rua Cultural RJ’ tem as suas inscrições prorrogadas até o dia 28

As inscrições do edital ‘Rua Cultural RJ’ foram prorrogadas por mais 30 dias. Quem quiser concorrer a uma vaga basta realizar o cadastro por meio do Sistema Desenvolve Cultura (http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao/), até o dia 28 de dezembro, e cumprir todas as exigências.



Com uma premiação total de R$ 6 milhões, a iniciativa visa fomentar a produção cultural urbana em território fluminense. Serão selecionadas 48 ambientações urbanas que utilizem as seguintes linguagens artísticas: grafite, stencil, pintura livre, mosaico, sticker, lambe-lambe, muralismo, pintura mural, entre outros. Os escolhidos receberão o valor de R$ 125 mil para realização do projeto.



“Hoje nós estamos com quase todas as chamadas públicas do nosso Pacto Cultural abertas. Então, é importante que o proponente veja quais os editais garantem as melhores condições para ele inscrever o seu projeto. Sabemos que é essencial a retomada da cultura, e o Governo do Estado não tem medido esforços para que a arte aconteça em todo o território fluminense”, afirmou a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.



As propostas precisam contemplar no mínimo 100m² de ativação cultural, sendo obrigatória a realização de contrapartida, detalhada em edital. É necessário que pelo menos três artistas estejam incluídos nas criações, vinculados a apenas uma pessoa jurídica.



Também é indispensável que o proponente esteja sediado no Rio de Janeiro e comprove atuação cultural há pelo menos um ano. O mesmo período de experiência é exigido de cada artista, que também precisa ser morador do estado.