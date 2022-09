Edital do 30° Concurso para Procurador da República é publicado nesta terça-feira

Na tarde de hoje (20), a MPF abriu as inscrições para o 30º Concurso Público para Procurador da República. O prazo estabelecido pelo Edital PGR/MPF 6/2022 foi de permanecer aberto até 19 de outubro. A seleção conta com 13 vagas, sendo 10% para PCD, 20% para pessoas negras e 5% para indígenas.A vaga poderá sofrer mudanças do que diz no edital, isso tanto no número de vagas, quanto na localidade de lotação dos aprovados. O valor de remuneração inicial é de R$ 33.689,11.

Para os candidatos que se interessaram, a inscrição será feita de forma totalmente virtual, através do sistema de inscrição online do concurso, após realizada a inscrição, o candidato terá que efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 250. Para os que forem realizar o pedido de isenção, terá um prazo de até 15 dias antes do término das inscrições para comprovar que não tem condições para arcar com o valor, mostrando a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O grupo de doadores de medula óssea também terão direito a isenção, porém devem ser entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde.

Os exames subjetivos vão ocorrer do dia 11 a 14 de março de 2023, já a etapa dos exames orais ocorrerá entre os dias 3 e 7 de julho. A partir do cronograma, o resultado final será no dia 16 de agosto de 2023. A seleção terá a validade de dois anos, tendo a possibilidade de ser prorrogada.

Para mais informações e atualizações do concurso, basta entrar no endereço eletrônico ou no Diário Oficial da União.