Edital de concessão das barcas é discutido por frente parlamentar da Alerj

Nesta segunda-feira (20), representantes da Secretaria de Estado de Transportes (Setrans), da Agência Reguladora (Agetransp) e de sindicatos se reuniram com a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para discutir o novo edital de concessão das barcas.

O Governo do Estado designou a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para definir uma nova modelagem para o sistema, já que o atual contrato com a CCR Barcas termina em fevereiro de 2023.

Durante a audiência pública, Caroline Alves, superintendente de Transporte Aquaviário da Secretaria Estadual de Transportes, informou que o primeiro plano de trabalho foi entregue pela UFRJ e que o prazo para a realização da nova modelagem é de oito meses. E, a partir daí, serão realizados estudos de viabilidade técnica para a criação de novas linhas no transporte.

De acordo com a parlamentar, a escala de horários do serviço foi cobrado pela Comissão, já que prejudica os moradores de Niterói, Ilha do Governador e Paquetá que utilizam o serviço. No entanto, há uma decisão judicial que estabelece a grade atual e, portanto, a ampliação só poderá ser estabelecida a partir da próxima modelagem.

Professor da UFRJ, Marcos Freitas contou que esses estudos serão implantados por uma equipe composta por 30 membros e que, de acordo com ele, os integrantes vão ouvir usuários do transporte aquaviário e especialistas para elaborar a modelagem.

Morador da Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, Wagner Victer, diretor-geral da Alerj, enfatizou que a decisão judicial é válida apenas durante a pandemia, e que, com a retomada das atividades presenciais, a grade horária precisa ser maior. Victer, além de sugerir que sejam estabelecidos horários nos finais de semana, solicitou sistemas de segurança nas barcas, wi-fi gratuito e climatização. “Não dá para o trabalhador sair da Ilha do Governador, às 6 horas da manhã, e chegar muito antes de um expediente tradicional. É necessário ofertar pelo menos três grades de manhã”, cobrou.

Já Édipo Ázaro, gerente de Câmara Técnica de Transportes e Rodovias da Agetransp, fez questão de lembrar que os horários estão relacionados ao decreto do Poder Executivo que reconhece que a cidade do Rio de Janeiro se encontra em estado de calamidade pública, em decorrência da pandemia da Covid-19. Segundo ele, a vigência do decreto acaba no final deste mês, e dessa forma, a grade de horários poderá ser retomada.

Os representantes da Associação de Moradores de Paquetá (Morena) destacaram que a CCR reduziu quase à metade os horários das barcas que dão acesso à Ilha do Governador e, com isso, muitos moradores foram prejudicados.

Um levantamento feito pelo grupo, mostrou queda de 50,6% de receita em 90% dos estabelecimentos instalados no bairro. Entre 2020 e 2021, houve um aumento de 85% na saída de famílias de Paquetá por conta do horário reduzido.

“Somos a ponta vulnerável, Paquetá está em fase de morte lenta. A população do Rio de Janeiro ama Paquetá, todos têm memória afetiva de lá. A CCR Barcas está fugindo de suas obrigações de contratada do Estado. É inadmissível isso! Os trabalhadores do grupo CCR também passam sufoco se locomovendo, assim como nós passageiros”, lamentou Guto Pires, diretor-geral da Morena.