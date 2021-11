Edição “Vozes da Liberdade” no Sarau da Casa acontece hoje em Maricá

A partir das 18h30 desta quinta-feira (25/11) acontecem uma edição especial do projeto Sarau da Cultura, dedicada às “Vozes da Liberdade”, na Casa de Cultura, localizada na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Promovido pela Secretaria de Cultura, o evento gratuito funciona como um microfone aberto para o debate de artistas da cidade.

O coordenador do projeto, conhecido como João do Corujão, afirmou que o local onde acontece o evento traz uma reflexão sobre quem eram os aprisionados, já que o espaço da Casa de Cultura funcionou como uma cadeia pública no período da escravidão no Brasil.

“O Sarau da Casa nada mais é que uma ação de reparação histórica porque o evento será em celebração pelas lutas dos povos escravizados na busca permanente pela liberdade e dignidade humana”, explicou. “As vozes pela liberdade seguem reverberando nos dias atuais, posto que os afrodescendentes ainda lutam contra o racismo e por uma sociedade antirracista”, completou.