Éder Militão está fora do jogo contra o Uruguai por causa de lesão

Jogador se machucou na partida contra a Colômbia

A seleção brasileira ganhou um desfalque para o jogo da noite desta quinta-feira (14), às 21h30, contra o Uruguai na Arena da Amazônia. Isso porque o zagueiro Éder Militão está fora da partida válida pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O motivo da ausência foi uma lesão que o atleta sofreu no músculo posterior da coxa direita no empate em 0 a 0 contra a seleção da Colômbia, em partida realizada no último domingo (10) em Bogotá.

Militão já havia ficado fora do treino de terça-feira (12) e também não foi a campo no treinamento de hoje (13). Com isso, Tite montará a dupla de zaga da Seleção contra o Uruguai com Thiago Silva e Lucas Veríssimo, deixando Marquinhos na reserva.

Mais novidades no time titular

Após ter entrado bem no duelo contra a seleção colombiana, o atacante Raphinha, do Leed United/ING, deve ser uma das novidades na equipe titular. Ele já tinha entrado bem na partida anterior, na vitória sobre a Venezuela por 3 a 1. Pedido pela torcida, o jogador deve ficar com a vaga que era de Gabriel Barbosa, do Flamengo. Mesmo com o time vazado apenas uma vez em duas partidas, a defesa deve ter várias mudanças.

Na lateral-direita, Emerson Royal deve entrar no lugar de Danilo. Na zaga, Thiago Silva volta ao time após ser poupado no último jogo e formará dupla com Lucas Veríssimo. O zagueiro Éder Militão, que sofreu uma pancada no jogo contra a Colômbia e precisou ser substituído, não participou da atividade. Ele fez um trabalho individualizado com a fisioterapia e é dúvida.

Tite deve mandar o Brasil a campo com a seguinte formação: Ederson, Emerson Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

A Seleção está invicta após dez jogos das Eliminatórias e lidera a competição com 28 pontos, 12 a mais do que o Uruguai, que é o quarto colocado.