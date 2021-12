Ecoturismo. As outras faces de Cabo Frio

Luiz Antonio Mello

Cabo Frio é a maior cidade da Região dos Lagos. São 413,645 quilômetros quadrados de área, 234 mil habitantes, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,735, considerado alto.



O turismo é a sua turbina principal, mas a violência na cidade está apavorando o mercado. Há três semanas, um arrastão na Praia do Forte (a mais conhecida) levou moradores e visitantes ao pânico. Sábado passado um homem saiu de um Fiat Siena branco em plena luz do dia e atirou contra um grupo de moradores do Morro do Limão. Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas.



O turista hoje só visita locais seguros e com o meio ambiente preservado e para Cabo Frio não se tronar um pária o governo do estado e a prefeitura de Cabo Frio devem agir rápido para que a sua galinha de ovos de ouro não seja executada.



Mesmo assim, longe desse caos, existe um bálsamo batizado de Trans Cabo Frio, uma trilha praticamente selvagem que terá 53 quilômetros de extensão, mas já mantém sete caminhadas mais curtas. A rota vai se estender da divisa com Arraial do Cabo ao distrito de Barra de São João e ingressando na Rede Brasileira de Trilhas de Longo Percurso. Sete quilômetros já estão sinalizados (ida e volta) e a prefeitura promete a finalização de todos os percursos no começo de 2022.



O primeiro segmento do trajeto, considerado de grau médio de dificuldade, recebe os ecoturistas com um raro painel de belezas: Ilha do Japonês, Farol da Lajinha, Praia Brava, Caverna dos Escravos e a Ponta do Chapéu. Como fica dentro do Parque Estadual da Costa do Sol, área de preservação ambiental protege vegetação, dunas e restingas das cidades de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Araruama, Saquarema e São Pedro da Aldeia.



A Trans Cabo Frio começa no bairro da Ogiva, ao lado do Hotel Porto Veleiro, e vai até a isolada Praia Brava, conhecido reduto de naturistas e surfistas na cidade. Ali, é possível fazer um desvio e pegar a trilha para o Farol da Lajinha, numa ponta no encontro entre o mar e o Canal de Itajuru, de onde se tem um dos visuais mais bonitos da cidade. Seguindo o caminho principal, o ecoturista chegará à rochosa Ponta do Chapéu, de frente para as ilhas do município. A parada final é a Caverna dos Escravos, uma gruta com cerca de 50 metros de comprimento e três de altura, que, reza a lenda, serviu como abrigo para escravizados que fugiam de cativeiros.



De acordo com a prefeitura da cidade essas trilhas já existiam, mas com pouca ou nenhuma estrutura. Elas foram unificadas, transformadas em um só percurso bastante sinalizado, marcado por placas ao longo do caminho. Em cada placa, há um QR Code, que pode ser lido pelo celular do visitante e permitirá acesso a uma página no site da prefeitura com todas as informações. O projeto vai ser benéfico para toda a Costa do Sol. Búzios deverá ser a primeira cidade vizinha a se conectar a Cabo Frio.



Mais informações na secretaria de Turismo de Cabo Frio, telefone (22) 99620-4055. E – mail turismoeesporte@cabofrio.rj.gov.br . Horário comercial.

Recomendações para os ecoturistas

Para uma caminhada sem problemas, experientes trilheiros recomendam:

Fazer a trilha acompanhado de alguém que conheça muito bem o local. Apesar da sinalização o risco de se perder existe. Em Cabo Frio há guias especializados.

Fundamental o uso de chapéu, tênis, camiseta clara e leve.

Em uma mochila, levar bastante água e pelo menos dois lanches rápidos, além de uma lixeirinha já que, obviamente, é proibido jogar lixo. Os lanches mais práticos são os sanduiches naturais.

Não esquecer de levar o celular carregado.