Economista prevê queda do dólar e no preço da gasolina

A economia em 2022 está surpreendendo a todos, principalmente depois da queda do dólar. Após dois anos, a moeda americano tem a menor cotação. Com essa queda, até o preço da gasolina pode diminuir, para comemoração dos brasileiros.

De acordo com o economista e professor do IBMEC, Gilberto Braga, o preço da gasolina, que atualmente está a mais de R $8 o litro, pode sofrer um reajuste – para menor – com essa mudança. “A compra do petróleo é feita em dólar, então se continuar caindo e não acontecer um aumento do petróleo, nós compraremos ele mais barato, por causa da queda do dólar” – disse.

No entanto, Braga entende que a moeda americana ainda pode sofrer mais algum reajuste por conta da guerra. “Acredito que enquanto continuar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o dólar pode diminuir, variando entre R $4 a R$ 4,50”.

Com a guerra da Ucrânia e Rússia acontecendo, o Brasil tornou-se mais atrativo no preço das commodities, que são matérias-primas com características semelhantes em qualquer lugar do mundo e com baixo nível de industrialização, como, por exemplo, café, soja, milho, petróleo e entre outros produtos, e, com isso, surgiram mais investidores estrangeiros.

Dólar cai mas passagens aéreas sobem. E, para Gilberto, quem pensa em viajar, tem um planejamento, talvez com a desvalorização da moeda americana seja um bom momento de comprar o dólar.

“Para viajar é bom que seja feito um planejamento, mas como teve essa queda, talvez seja o momento ideal da pessoa trocar o real pelo dólar, fazer essa compra da moeda americana, para quando for viajar”, explica o professor do IBMEC.

Para a esteticista Silvia Mendonça, de 24 anos, moradora do Jardim Icaraí, as esperanças dela é que o dólar continue baixando, já que está com uma viagem internacional marcada para o final do ano.

“Confesso que fiquei surpresa quando soube da queda do dólar, foi até um ‘alívio’ para mim, porque estou com uma viagem marcada e quando li essa notícia, fiquei muito feliz. Porque no final do ano passado estava R$5,60 bastante caro, desvalorizando total a nossa moeda. As minhas expectativas é que o preço se mantenha ou que baixe mais, porque assim consigo fazer a compra deles de uma forma mais barata”.

Já para o advogado Fernando Rodrigues, de 37 anos, as suas expectativas é que o dólar só continue nesse preço durante a guerra, mas que vai interferir no preço da gasolina.

“Acredito que enquanto houver guerra, o dólar continue sofrendo essa queda, mas a gasolina? Não acredito que vá mudar em algo, pelo contrário, acho que ela vai aumentar cada vez mais, chegando a 11 reais”.

A equipe de reportagem de A TRIBUNA procurou o Departamento Internacional de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), para saber quais são as expectativas deles para essa queda do dólar, em relação ao salário, custo de vida e mercado de trabalho, mas não obteve resposta.