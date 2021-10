Economia: Maricá lança projeto de troca de resíduos orgânicos por alimentos

A cidade de Maricá agora conta com o projeto “Baldinhos do Bem”, onde serão distribuídos cinco mil baldes para moradores guardarem sobras de matéria orgânica (cascas e partes de frutas, legumes e verduras), que poderão ser trocadas por produtos das praças agroecológicas ou da Fazenda Pública Joaquín Piñero.

De acordo com Prefeitura de Maricá a previsão é que os baldinhos sejam entregues a partir de janeiro nas praças agroecológicas dos bairros, que também terão sacolas biodegradáveis para armazenar os resíduos. As sobras serão levadas para a Fazenda Pública, onde serão usadas no sistema de compostagem, um processo de “reciclagem” da matéria orgânica que gera um adubo natural e pode ser utilizado no cultivo de plantas, jardins e na agricultura. Além disso, o recolhimento deverá reduzir em 40% a quantidade de lixo domiciliar coletada na cidade, gerando economia para os cofres públicos, com a redução do valor cobrado pela tonelada de lixo que hoje o município paga ao Centro de Tratamento de Resíduos de São Gonçalo.

“É um projeto que traz o conceito de reciclagem, pois os rejeitos retornam para o ambiente na forma de adubo. Sou um entusiasta de tudo que mexe com a terra e este é mais um projeto que me empolga por valorizar também os produtos de nossas terras”, afirmou o prefeito Fabiano Horta.