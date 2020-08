Ebserh reabre inscrições para contratação temporária de profissionais para o combate à pandemia

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) reabriu as inscrições para a contratação temporária de pessoal visando o combate à pandemia Covid-19. Trata-se do Processo Seletivo Emergencial (PSE) 03/2020, cujas inscrições devem ser feitas via internet, no período de 12 de agosto de 2020, até às 22h do dia 16 de agosto de 2020. O processo seletivo não impacta os concursos públicos realizados em 2019.

O objetivo é formar cadastro reserva nos cargos de médico em sete especialidades (Pediatria, Neonatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Nefrologia, Pneumologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem), enfermeiro em duas especialidades (Nefrologia e Saúde do Trabalhador), fonoaudiólogo, nutricionista e analista de recursos humanos.

A contratação de profissionais dos novos cargos do PSE possibilitará a reposição do quadro de pessoal e o reforço necessário em áreas sensíveis para o combate à Covid-19. As convocações para esses cargos também continuam a depender da demanda dos hospitais, podendo contratar, no total dos processos seletivos, até 6 mil profissionais temporários, somadas as contratações temporárias anteriores. Para se inscrever, o candidato deve preencher formulário eletrônico, anexar currículo, diploma e documentação comprobatória de experiência profissional. O resultado está previsto para o dia 18 de agosto.

Para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, a Rede Ebserh implementou o Comitê de Operações Especiais (COE) para definir estratégias e ações em nível nacional. Desde os primeiros anúncios sobre a Covid-19, a Rede Ebserh tem trabalhando em parceria direta com os ministérios da Saúde e da Educação, com participação nos COEs desses órgãos, e tendo como diretrizes o monitoramento da situação no país e em suas 40 unidades hospitalares.

Tem atuado na realização de treinamento de funcionários da Rede, promoção de webaulas, definição de fluxos e instituição de câmaras técnicas de discussões com especialistas. Promoveu processos seletivos emergenciais com a possibilidade de contratação de aproximadamente 6 mil profissionais temporários para o enfrentamento da pandemia

Também disponibilizou R$ 274 milhões para ações contra o coronavírus, recursos do Ministério da Educação (MEC) liberados pela Ebserh de acordo com a necessidade e urgência de cada unidade hospitalar. A verba está sendo utilizada em adequação da infraestrutura, aquisição e manutenção de equipamentos, compra de medicamentos e outros insumos, além de equipamentos de proteção individual.

Em algumas regiões, as unidades da Rede Ebserh têm atuado como hospitais de referência ao enfrentamento do Covid-19, enquanto que em outras, atuam como retaguarda em atendimentos assistenciais para a população, por meio do Sistema Único de Saúde.