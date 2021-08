‘É uma vergonha’, diz irmã de Patrícia Acioli sobre não expulsão de PMs

Às vésperas de completar dez anos do assassinato da juíza Patrícia Acioli, a família ainda luta por justiça. Após as filhas e o ex-esposo da magistrada conversarem com a reportagem de A TRIBUNA, a irmã da juíza, Simone Acioli, lamentou a ausência de Patrícia, que já dura uma década. Assim como os demais familiares, ela acha injusto que dois policiais militares, condenados pelo crime, sigam fazendo parte dos quadros da corporação.

Simone também defende que os policiais Daniel Santos Benitez Lopez e Cláudio Luiz Silva de Oliveira sejam excluídos do quadro de funcionários da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A irmã de Patrícia ainda recorda que o dia 11 de agosto, dia em que a juíza foi assassinada, sempre será uma data muito dolorosa para a família Acioli.

“Dez anos sem patrícia. Dez anos sem a minha irmã querida, sem aquele sorriso lindo que ela tinha. É uma data muito marcante para a nossa família. Eu queria aproveitar essa data para lembrar a todos que dois assassinos dela, já condenados em segunda instância, continuam recebendo do Estado. Ambos continuam tendo seus salários pagos todo mês”, disse.

Além disso, a irmã da magistrada lembra que, com o valor referente ao salário dos agentes, seria possível beneficiar cerca de 500 famílias, por meio de cestas básicas, em meio a um momento de crise econômica, provocada pela Covid-19. Simone endurece o discurso ao afirmar que manter Cláudio e Daniel como funcionários da Polícia Militar é uma vergonha para a corporação.

“Juntando os dois salários, dá aproximadamente R$ 50 mil por mês, o equivalente a 500 cestas básicas mensais. Num momento nosso, de pandemia, é uma falta de respeito com a memória da minha irmã e com a nossa família. É uma vergonha para o Estado, uma vergonha nacional e uma vergonha para a corporação da Polícia Militar”, completou.

Recordando

No próximo dia 11, o assassinato de Patrícia Acioli completa dez anos. Ela foi morta, em 2011, com mais de 20 tiros, quando chegava em casa, no bairro de Piratininga, Região Oceânica de Niterói, após retornar do Fórum de São Gonçalo. De acordo com as investigações, os autores foram policiais militares, insatisfeitos com a atuação da magistrada contra agentes que praticavam homicídios e extorsões.

A reportagem questionou à Polícia Militar se existe processo de expulsão aberto contra os agentes, se eles permanecem recebendo normalmente seus salários e qual a função atual deles na corporação. Em nota, a corporação limitou-se a dizer que “a sua competência nos trâmites administrativos relativos aos dois oficiais já foi cumprida, repassando para instâncias superiores. Os processos na Justiça permanecem aguardando as decisões da Casa Civil e da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, onde tramitam.”

Também foram feitas tentativas de contato com os advogados que defenderam Cláudio e Daniel, nos processos mais recentes em que eles são citados no sistema do Tribunal de Justiça (TJRJ), datados do ano de 2019. No caso do primeiro, a advogada afirmou não trabalhar mais com o militar. Em relação ao segundo, o telefone atribuído ao escritório de advocacia não atendeu ás ligações.