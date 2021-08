‘É uma sensação de realização’, diz novo comandante do 7º BPM

O Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo (7º BPM) está sob nova direção. O tenente-coronel Aristheu de Góes assumiu a unidade, em substituição ao tenente-coronel Gilmar Tramontini. A cerimônia de transmissão do cargo aconteceu na manhã desta terça-feira (31). As mudanças acontecem após a troca de comando na Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), na última semana.

“Quis o destino que fosse assim, a primeira unidade onde vim trabalhar depois de formado, na academia, como aspirante, fosse a unidade onde vim comandar pela primeira vez. É uma sensação de realização. Existe muito trabalho a ser feito. A gente deseja continuar o excelente trabalho feito pelo tenente-coronel Tramontini. Ele obteve resultados expressivos, com queda nos índices criminais”, disse o novo comandante.

Gilmar Tramontini transmitiu o cargo para Aristheu de Góes – Foto: Marcelo Feitosa

Em suas últimas palavras como comandante da unidade gonçalense, Tramontini fez questão de ressaltar que a sensação é de missão cumprida. Ele também frisa a importância de ter conquistado a confiança da população da cidade. Por fim, o tenente-coronel homenageou os policiais com quem trabalhou nos últimos dois anos.

“Missão cumprida. A melhor coisa que a gente pode levar para a guerra é um bom motivo e, em São Gonçalo, encontrei bons motivos. Conquistamos a confiança da população. Comandar é um ciclo, como o nascer e o pôr do sol. E o meu pôr do sol é hoje. Afirmo que erraram quando disseram que aqui encontraria apenas bons policiais. Aqui encontrei e tive a honra e privilégio de encontrar e caminhar com leões da mais alta estirpe.”