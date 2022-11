É proibido permitir (dedicado a Gal Costa)

Por Luiz Antonio Mello –

Gal Costa tirou várias gerações do vácuo, das senzalas moralistas.

Em 1971, ‘Gal fa-tal a todo vapor”, com a sua pegada hendrixiana, subverteu a sempre limpinha e obediente MPB. Foi o primeiro álbum duplo da MPB.

Dois anos depois, 1973, nascia um míssil chamado “Índia”, à bordo da lendária capa tão extraordinariamente libidinosa que muita gente comprou e botou na parede sem ouvir o disco.

O que muita gente não sabe ou esqueceu de saber é que a foto de Antonio Guerreiro usada na capa do LP gerou uma estrondosa ofensiva de censores militares contra a gravadora Polygram.

Os militares intimaram o diretor Roberto Menescal para prestar depoimento. Por pouco ele não ficou preso.

A Polygram foi obrigada a lançar o disco enclausurado dentro de uma embalagem lacrada, que não mostrava nada. Foi considerado atentado a moral e aos bons costumes.

Somente em casa, arrancando o plástico externo, o consumidor tinha acesso à capa com a imagem que foi demonizada pela ditadura.

Gal Costa conhecia bem a sua detonadora e alucinante potência feminina e na época do disco perambulava por suas dunas na Praia de Ipanema de topless. Se tornaram as “Dunas da Gal”.

Voltamos aos tempos modernos.

Com extremo e neurótico cuidado para não ser flagrado e preso – pelos comandos moralistas que combatem a libido social – como se tivesse matando mico leão dourado a pauladas, pus óculos escuros e consegui olhar de soslaio para algumas mulheres andando nas ruas com os trajes que devem domimar verão.

Há pouco tempo, a caretice extrema que impera no Brasil, determinada pelo fascismo muito mais perverso do que a proibição do biquíni imposta pelo ex-presidente Jânio Quadros lá nos anos 60, impôs a moda do vestidão longo (na verdade um macacão) que cobre do pescoço até os pés, uma espécie de burca colorida que não deixa aparecer minimamente qualquer curva ou sintoma de curva de uma mulher. Uma espécie de “copo de éter”.

Como é proibida a aproximação, não pude perguntar as usuárias dos trajes se elas se sentem bem encaixotadas naquelas cápsulas anti libido.

Creio que sim, porque cada vez mais o vestidão impera nas ruas de todas as capitais do país, inclusive com aquele discreto charme de manter a barra imunda de tanto arrastar pelas calçadas carregando lixo, cocô de cachorro, o que não deixa de ser um gesto voluntário para ajudar a limpeza urbana.

Essa paisagem é absolutamente normal para as revolucionárias novas gerações, jovens guerreiros que ficam na casa de papi e mami até os 50 anos, que não viveram, por exemplo, o início dos anos 80.

Em algumas praias da Zona Sul do Rio nasceu o célebre TOMUNU (alguém lembra?) o “Todo Mundo Nu” depois das seis da tarde no verão, nadando, se beliscando, se pegando no então libertário oceano do trópico do sol.

Todos (?) contemplamos mulheres nuas cantando em palcos da vanguarda e raramente vi alguém vestido em peças de teatro experimentais.

Eventualmente uma maquiagem facial. Algumas dessas atrizes que foram belas, para sobreviver atualmente tiveram que engordar, virar rolhas de poço e pregar a impotência ampla, geral e irrestrita.

Já ouvi essa conversa de “coitadas nas novas gerações, não viram nada”. Discordo radicalmente. Quem nasce sem ver, vive sem ver e morre sem ver não sabe do que se trata porque não viu. Quem nunca comeu picanha não sente falta de picanha.

O problema é quem estava vendo, curtindo, apreciando aquela brisa de liberdade pós ditadura militar e teve a paisagem apreendida pelos comandos neo moralistas que dominam hoje a sociedade brasileira.

Há uns cinco anos, numa palestra de faculdade sobre conexões entre as décadas de 60 e 80 abri o coração e me revelei saudoso dos sargentos e outros meganhas que faziam censura prévia nos jornais, tacando caneta pilot vermelha em textos vetados, caneta azul em textos liberados.

“Eram mais honestos”, eu disse. “Mais honestos do que as editoras que alegam que o livro ‘está fora dos parâmetros do mercado` uma forma covarde de censura velada.

Expliquei que só escrevo a la carte, ou seja “a ideia é essa, vai publicar?”, “acho que sim, me interessa”, aí sim, sento, escrevo e entrego.

Talvez por causa do calor não entenderam a minha explicação sobre o livro invisível e comecei a falar do que sei, li, me disseram dos anos 60.

O Rio era uma cidade de verdade, vanguarda nacional de comportamento, lançador de modas entre elas o monoquíni, uma espécie de maiô que só tinha duas tiras verticais “cobrindo” os seios. O tempo todo as cintas saiam do lugar, mas a ideia era essa.

Falei dos anos 60 no mundo, as revoluções, 64 e 68 no Brasil. O Rio era feliz, um de seus símbolos era Zé Carioca, criado por Walt Disney quando esteve aqui nos anos 40.

Andava-se a pé pela orla a noite e na areia onde várias rodinhas de violão tocavam bossa nova, bebiam uísque, fumavam Durma Bem, ou cigarros com melhoral e depois, como em comerciais da Jequiti, corriam descalços como andorinhas em voo rasteiro rumo ao fundo de alguma canoa largada e preguiçosa, deixada num canto qualquer.

Surgiu a mini saia e as favelas e bairros eram uma coisa só, cheia de camaradagem mútua.

O mundo já foi Gal.

Os anos 80 começaram com uma promessa de redemocratização e creio, acho, presumo, inspirou o “liberou geral”.

Livros censurados foram liberados, nasceu a Rádio Fluminense FM que desvirtuou a cultura de pijama, da naftalina, descobriu o novo rock brasileiro, conectou o Brasil com o resto do mundo.

O Circo Voador consagrou-se como espaço libertário, a beleza foi liberada, mulheres queriam ficar gostosas e pegadoras, um novo conceito, sem conexões com a rotulada beleza física.

A rigidez moral foi chutada de cena em todo o país, e apesar da hiperinflação infernal de 1980, a recessão brutal, desemprego galopante havia esperança.

O lado ruim dos 80 foi a invasão do narcotráfico internacional nas favelas, que viraram indústrias de sangue que hoje governam de fato o Estado. “Nevou” no Rio. Era tanta cocaína que, como se sabe, muita gente morreu, pirou, ficou sequelada.

Gal foi embora. Levou com ela memórias de uma sociedade que por curto espaço de tempo sentiu a vida fora do cárcere.

P.S. – “O mundo moderno perdeu o senso puro da alegria. Porque confundiu a alegria com o prazer. E tendo esgotado todos os prazeres, caminhou para a morte e o aniquilamento”. Plínio Salgado, criador da Ação Integralista Brasileira, ou Integralismo, conhecido como fascismo brasileiro.