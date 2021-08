É ouro! Isaquias Queiroz vence final da canoagem C1 1000m

Depois de bater três vezes na trave em 2016, Isaquias Queiroz conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio nesta sexta-feira. O brasileiro subiu o lugar mais alto do pódio na final da canoagem C1 1000m com o tempo de 4:04.408, garantindo uma medalha inédita para o país no esporte.

A prata foi conquistada pelo chinês Hao Lio e o bronze ficou para o moldavo Serghei Tarnovschi.

Isaquias largou bem, porém passou na terceira posição na parcial dos 250m. A partir da metade da prova, o brasileiro passou a disputar lado a lado com o chinês Hao Lio. Na reta final, Isaquias assumiu a dianteira e imprimiu um ritmo muito forte, abrindo vantagem maior que um barco. O ouro veio com sobra, com o tempo de 4:04.408.

Em 2016, nos Jogos de Rio de Janeiro, Isaquias Queiroz conquistou conquistou a medalha de prata no C1 1000m. Na mesma edição, o brasileiro também levou a prata no C2 1000m e o bronze no C1 200m.

Em Tóquio, o brasileiro disputou a C2 1000m ao lado de Jacky Godmann e terminou a final na quarta colocação.