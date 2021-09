É MEDALHA DE NOVO! Maricaense conquista a prata nas Paralímpiadas Universitárias

Naiara Ramalho leva a prata no arremesso de peso da classe F46

A atleta Naiara Ramalho conquistou mais uma medalha nas Paralimpíadas Universitárias. No Centro de Treinamento Paralímpico, localizado na cidade de São Paulo, a representante de Maricá ficou com a medalha de prata no lançamento de peso na classe F46. O ouro ficou com a atleta paulista Luiza Martins Berbel.

Representando a Univeritas, Naiara conseguiu a melhor marca pessoal ao arremessar 5 metros e 92 centímetros, apenas meio metro atrás de Luíza Martins, atleta da Unifesp que ficou em primeiro com 6,42. Após a prova, a competidora de Maricá admitiu que as dores que vem sentindo no ombro incomodaram, mas não chegou a prejudicá-la na competição.

“Tive uma dorzinha no ombro que me incomodou, mas não chegou a me atrapalhar totalmente, tanto que fiz minha melhor marca pessoal. Acho que o esforço que eu fiz ontem acabou pesando hoje, justo no dia da prova em que costumo ir melhor. Até meu técnico, o Claudemir Santos, falou para eu ir mais devagar para não prejudicar meu ombro. Então tive que ir mais devagar. Mas tá ótimo, consegui uma excelente marca e o pódio. Isso que importa”, celebrou Naiara.

A atleta já tinha conquistado o ouro ontem (17) ao conseguir lançar 16,42 do lançamento do dardo. Ela faz parte do Projeto Paralímpico, o Parapolim, programa que tem uma parceria entre as Loterias Caixa e a Marinha do Brasil e é voltado praa o desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil.