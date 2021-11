E-FLISGO 2021 apresenta sua versão online de hoje até o próximo domingo

O Município de São Gonçalo fervilha de produções culturais plurais. Teatro, música, dança, literatura, invadem o consciente coletivo dos fazedores de cultura e explodem por todos os cantos da cidade. E nesta toada o Grupo Acesso Cultural foi criado pelo publicitário Alberto Rodrigues. Ousadia e originalidade também fazem parte de seu nome. Já que o, também, produtor cultural, desafia o lugar comum e dá voz e vez às periferias, comunidades, favelas e minorizados.

Desta forma, o Festival Literário de São Gonçalo, após o estrondoso sucesso do evento presencial, apresenta a programação online, que acontecerá dos dias 26 a 28 de novembro, no Youtube do Q-Cria.

Desde que começou a atuar, em 2017, de forma efetiva em prol a cultura de São Gonçalo, o ativista sociocultural, como gosta de ser conhecido, traz inovações no jeito de produzir eventos culturais na cidade em produções como a Semana Acesso Cultural; Acesso Literário; Papo de Moda; o Flisgo, com toda sua diversidade cultural; o Flisgo Mulher; Flisgo Solidário; o Escritas Pretas; e o prêmio cidadania cultural (o único prêmio da cidade, que vai para a segunda edição), que visa enaltecer o fazedor de arte e cultura da cidade.

“Desmarginalisar, descentralizar, oportunizar, visibilizar e democratizar a arte e a cultura são os pilares principais das produções culturais da equipe do grupo Acesso Cultural. Para tal buscamos sempre novos padrões, novas estéticas, novas linguagens, através de inovações do mercado de comunicação, audiovisual, sem esquecer que o objetivo é tornar toda produção acessível ao maior número de pessoas.”. Pontua Alberto Rodrigues.

Na edição virtual do e-Flisgo, a ideia é focar na interação com o fazer literário digital e com o mercado do marketing digital literário.

Para participar das oficinas e dos painéis inscreva-se aqui.

No entanto, mesmo com todos os sonhos e certezas de estar no caminho certo, Alberto Rodrigues acenou com a possibilidade de ano que vem não acontecer a 4ª edição do maior Festival Literário da Cidade por falta de investimento.