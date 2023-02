É complicado: quem é que não gosta do Marcio Canuto?

Por: Flávio Ricco

Se existe alguém que foge dos padrões ideais, aquele que toda TV tem como estereótipo, modelo desenhado para atuar no jornalismo e até na dramaturgia ou entretenimento, esse alguém é o Marcio Canuto.

Nunca houve e, com certeza, nunca haverá alguém parecido ou próximo a ele, nem na sua Maceió e nem em nenhum outro qualquer lugar do mundo. Tem “RG” e “CPF” próprios. Deus fez e rasgou a receita.

Encarou uma Globo, com os seus padrões de qualidade e colocou todos no bolso. Tornou-se, mas isso desde o seu comecinho no rádio, na personalidade mais amiga e ruidosa, claro, de qualquer externa.

Um estilo único, que fora do ar também é assim, basta encontrá-lo, como assíduo frequentador que é, em um shopping, na espera de um cinema ou antessalas de teatro. Só precisa estar bem preparado fisicamente para os seus abraços.

Quem não é amigo ou não gosta do Canuto, levanta a mão? Pergunta difícil.

E é assim, desta maneira, porque também não seria de outro jeito, que ele tem participado das transmissões esportivas da Record. Que bela contratação.

Um querido pelas torcidas, que atende e conversa com todo mundo. E que consegue, em tempo inteiro, ser sempre e o mesmo Marcio Canuto das Alagoas. Que bom ser seu amigo.

(crédito Guilherme Gozzi)

TV Tudo

Paulistão

Por falar no Canuto, esta será uma outra quarta-feira de futebol na Record.

Jogo Santos e São Bento, a partir das 21h30, com narração de Lucas Pereira, comentários do Dodô e Renato Marsiglia, com a participação dele, no meio da galera.

Andar da carruagem

Depois das demissões no seu esporte, segunda-feira, o SBT ainda não formalizou quem irá chefiar o departamento após a saída de Lucianinho Callegari.

Tudo indica para o nome de Tiago Galassi.

Efeito dominó

Depois da área esportiva, com baixas anunciadas na segunda-feira, já existe o temor no SBT de cortes também na área de novelas. Os funcionários estão muito apreensivos.

Lembrando que a produção atualmente em gravação, “A Infância de Romeu e Julieta”, envolve parceria com o Prime Vídeo.

Mercado

Data hoje, como acontece em todo começo de governo, há uma expectativa muito grande nos setores, em saber como as coisas vão funcionar daqui em diante.

Na parte que toca a TV, foi altamente positiva a crítica do presidente Lula à “cultura” de juros altos e taxa básica de mais de 13%. E vamos tocar o nosso Brasil, olhar pra frente e esquecer um pouco essa de “esquerda” ou “direita”.

Convidada

Glória Vanique, com passagens por Globo e CNN Brasil, estará na manhã desta quinta-feira na Rede TV!, como convidada do programa “Manhã do Ronnie”.

Após 25 anos na televisão, a jornalista, que tem se dedicado às plataformas digitais, comentará seus projetos para este ano.

(crédito Instagram)

Coletiva

Diego Reck, head de esportes da Paramount+, está no Brasil.

Participou da coletiva de ontem e irá acompanhar o início das transmissões nesta quinta-feira. São boas as possibilidades de aquisições de novos direitos, além de Libertadores e Sul-Americana.

Nos tribunais

Volta ao noticiário o caso do cinegrafista da Globo, Mikael Fox, demitido por acusação de assédio à uma produtora da durante a cobertura da Olímpiada de Tóquio.

Ele tinha 15 anos de casa e foi atrás dos seus direitos. À época, a emissora confirmou o desligamento do funcionário, mas não confirmou nem negou o assédio.

Documentário

A plataforma Discovery+ estreia no próximo dia 18, um sábado, a minissérie em três episódios “Viagra: A Pílula Que Mudou o Mundo” (Viagra: The Little Blue Pill That Changed the World).

A produção mostra a história não contada do medicamento que revolucionou a vida sexual de milhares de pessoas. Entre os entrevistados, o Dr. David Brown, conhecido como o pai do Viagra.

Quase lá

Na Globo há uma expectativa das mais otimistas sobre o acerto com Marina Ruy Barbosa para a novela “Fuzuê”, do Gustavo Reiz.

Data ontem, a informação é que estava tudo muito bem encaminhado, já em vias de fechamento.

(Marina Ruy Barbosa/ Instagram)

Campeã

Segundo relatório da plataforma de streaming, “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” se tornou a estreia da Marvel mais assistida no Disney+ no mundo inteiro, com base nas horas de exibição do filme nos primeiros cinco dias no serviço.

E as nossas salas de cinema, qual a leitura disso?!

Bate – Rebate

• Depois da série “Todo dia a mesma noite”, em destaque na Netflix, Paulo Gorgulho e Raquel Karro também vão trabalhar juntos na novela “Amor Perfeito”, da Globo.

• Os cem anos da Portela terão, como um atrativo especial, o “Show do Centenário”, com a Velha Guarda Show convidando Teresa Cristina e Criolo.

• A Paramount+ está prometendo 13 novas contratações para o seu departamento de esportes.

• Novidade zero ainda quanto a Série B do campeonato brasileiro…

• … Direitos de transmissão em aberto, muito por causa da ausência de grandes do Rio ou de São Paulo…

• … Há, no entanto, por parte dos organizadores a expectativa de que tudo será resolvido brevemente…

• … Que para o Grupo Globo, especialmente, é meio que um conteúdo essencial da sua grade de programação.

• Começaram no Rio de Janeiro as gravações de “Verônika”, série da Globoplay com Roberta Rodrigues.

• Queda na audiência leva a direção da TV Jovem Pan a planejar mudanças na programação…

• … E, mais que isso, tentar reconquistar a atenção e confiança das pessoas.

C´est fini

José Rubens Chachá, agora, está apenas pelas gravações de “Travessia”. Isso porque chegaram ao fim as filmagens do longa “Chama a Bebel”, do qual é um dos protagonistas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!