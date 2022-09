‘E aí, Rock in Rio?’ The Offspring leva o punk à Cidade do Rock

A banda norte-americana The Offspring foi a segunda a se apresentar na noite desta quinta-feira (8) no Rock in Rio 2022. Os veteranos mostraram que seguem mais afiados do que nunca e trouxeram ao Rio de Janeiro um repertório repleto de clássicos que fez o público soltar a voz, sem esquecer nos novos lançamentos.

O som da banda é reconhecível nos primeiros segundos. Os riffs de guitarra alucinantes do Noodles, a voz única de Dexter Holland, que propôs várias interações com o público, e o baixo de Todd Morse. Isso é The Offspring! Lenda do Punk Rock californiano, a banda segue firme na estrada após 38 anos de carreira, atualmente divulgando seu 10º álbum “Let the Bad Times Roll”.

Ou seja, a proposta da banda foi levar um setlist mesclando seu novo repertório aos hinos que marcaram gerações punk rockers. A banda tem mais de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

O policial João Guilherme Araújo estava pertinho do Palco Mundo e vibrando ao som da banda. Ele afirmou que é um amante do rock e elogiou o show de The Offspring.”Sou fã, gosto de várias. Desde Oasis, Beatles, The Offspring. Hoje é dia de curtir acima de qualquer coisa”, disse, empolgado.

Após o show de The Offspring, no Palco Mundo, quem entrará em cena é Jessie J, no Sunset. No Palco Mundo ainda terá Måneskin e, encerrando a noite, Guns ‘n’ Roses.