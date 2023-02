Deslizamentos de terra fizeram com que dois trechos da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, fossem fechados, nesta sexta-feira (10). Na pista com sentido ao Rio de Janeiro, o fechamento ocorre no Km 243. No que vai para São Paulo, o tráfego está parado a partir do Km 225. Trata-se da principal ligação terrestre entre os dois maiores estados do Brasil.

O motorista fluminense que se dirige a São Paulo deve seguir pela Linha Vermelha – BR-040 (Rio-Belo Horizonte), seguir pela RJ-093 (Japeri-Paracambi), passar pela BR-393 por Volta Redonda e pegar a Dutra, novamente. A Rodovia Rio-Santos – sentido São Paulo – pode ser uma alternativa, passando-se por Volta Redonda, sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, quem vem de São Paulo para o Rio precisa seguir por Volta Redonda. Quem estava na estrada, viajando, ficou surpreso com o fechamento. O congestionamento nos dois sentidos acumula ônibus de viagem, carros de passeio e caminhões.

Niterói

Funcionários da empresa Auto Viação 1001 disseram que há ônibus que saíram na noite de ontem de São Paulo para Niterói, que ainda não chegaram ao destino por conta da interdição. Entretanto, as partidas de Niterói para São Paulo estão normais. Os veículos estão usando rotas alternativas.