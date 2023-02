Dutra: ‘Alívio’, dizem passageiros após desembarcar

Passageiros de ônibus que saíram de São Paulo com destino a Niterói tiveram de encarar cerca de 15 horas de viagem, nesta sexta-feira (10), por conta do desabamento de uma encosta da Rodovia Presidente Dutra, altura de Piraí, Sul do Rio de Janeiro. Durante a tarde desta sexta, ônibus que saíram na noite de quinta-feira (9) da capital paulista ainda desembarcavam.

O engenheiro Francisco Torres, estava no coletivo que saiu de São Paulo às 23h55, com destino à Maricá e parada em Niterói, onde ele desembarcou. O passageiro contou detalhes sobre a viagem. O ônibus em que estava, após ficar parado por cerca de quatro horas, precisou desviar por Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Coletivo saiu de São Paulo com destino a Maricá – Foto: Vítor d’Avila

“Foram 15 horas de viagem. Saímos ontem às 23h55. A viagem foi bem cansativa. A viagem estava transcorrendo normalmente, quando chegamos à Serra das Araram ficamos quatro horas parado, porque não tinha como seguir ou retornar. Tivemos que sair do percurso normal, porque a serra continua interditada, e passamos por Petrópolis”, contou.

Após desembarcar, a sensação do engenheiro era um misto de alívio e cansaço. Ele afirmou ter perdido compromissos profissionais, mas compreendeu que imprevistos podem acontecer. Depois de ficar por tanto tempo na estrada, ele demonstrou alívio assim que desembarcou na Rodoviária de Niterói.

“A gente demorou bastante tempo para fazer todo o percurso. Ficamos até quase a hora do almoço sem comer nada. Conversamos com o motorista, fizemos uma parada breve para comer e seguimos viagem. Foi bem cansativo, estou bem cansado. Tinha reunião, mas a gente entende que são coisas que acontecem. Não tem como fugir do imprevisto”, completou.

Francisco Torres, engenheiro – Foto: Vítor d’Avila

‘Cansado, mas aliviado’

Leonardo Souza, que trabalha como administrador, também estava no ônibus. Ele elogiou a condução tranquila do motorista, mesmo sob a tensão do momento. O passageiro contou que a maior preocupação era manter contato com a família. Entretanto, como o ônibus possui tomadas USB, o celular continuou com bateria.

“É bem delicado. Imagino que tenha sido por conta das chuvas. Mantemos o controle e depositamos confiança no motorista, que foi super calmo e conduziu todos da melhor forma possível. Estou cansado, mas aliviado por rever a família. Trabalho em São Paulo e passo sempre os finais de semana em Niterói. O ônibus tinha carregador, então consegui manter contato”, afirmou.

Leonardo Souza, administrador – Foto: Vítor d’Avila

Desabamento de barreira

Deslizamentos de terra fizeram com que dois trechos da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, fossem fechados, nesta sexta-feira. Na pista com sentido ao Rio de Janeiro, o fechamento ocorreu no Km 243. No que vai para São Paulo, o tráfego ficou parado a partir do Km 225. Trata-se da principal ligação terrestre entre os dois maiores estados do Brasil.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito foi totalmente liberado no sentido Rio de Janeiro, às 13h40. Dez minutos depois, houve a liberação de uma faixa no Sentido São Paulo. Entretanto, às 14h49, houve nova interdição total no sentido São Paulo por conta de um acidente. De acordo com a Auto Viação 1001, os embarques estão normalizados em ambos os trechos, com os coletivos fazendo desvios por outras rodovias.