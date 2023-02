Dutra abre para Rio e São Paulo

PRF atualiza situação da via

A Superintendência no Rio de Janeiro da Polícia Rodoviária Federal atualizou informações úteis para os motoristas que transitam pela Via Dutra, em direção ao Rio ou a São Paulo. O trânsito foi liberado. Confira:

▶️Às 13:40, trânsito no sentido RJ liberado.

▶️Às 13:50, trânsito no sentido SP – liberação de uma faixa.

▶️Às 8h50: CCR preparando o contrafluxo na pista sentido RJ, no Km 240.

▶️Às 9h15: Duas faixas liberadas no Km 240. Uma para fluxo sentido SP e outra para o sentido RJ.

▶️Às 11:00, foi feito contato com a CCR que informou que a rodovia no sentido RJ foi liberada. Sentido SP continua interditado.

▶️Às 13:15, feito contato com a CCR que informou que a rodovia continua interditada no sentido SP, devido ao deslizamento de terra e que no sentido RJ, o trânsito foi fechado por usuários que estavam em veículos parados no sentido SP e se insurgiram e interromperam o trânsito na pista sentido RJ.