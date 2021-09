Durante aniversário, São Gonçalo lança plano estratégico para a cidade

Em comemoração aos 131 anos de emancipação política do município de São Gonçalo, um grande evento que contou com as presenças do prefeito da Cidade, Capitão Nelson (PL) e do governador do Estado, Cláudio Castro (PL), abriu as festividades na manhã desta quarta-feira (22), no Teatro Municipal, no Centro. O evento marcou o lançamento oficial do “Plano Estratégico Novos Rumos São Gonçalo”.

Na abertura da cerimônia de lançamento do plano, o prefeito Capitão Nelson dispensou o texto oficial de apresentação e fez um emocionado discurso de abertura. Em sua apresentação, o prefeito saudou a presença do governador, a quem agradeceu por todo apoio e atenção ao município de São Gonçalo. O prefeito fez questão de destacar em seu pronunciamento que “jamais outro governador deu tanta atenção e visitou tantas vezes o município de São Gonçalo, como Cláudio Castro”.

O prefeito também ressaltou a importância do imediato apoio do governador ao reforço da segurança pública no município. “Agradeço ao governador que atendeu minha solicitação e designou 250 policiais para reforçar a segurança através do Programa São Gonçalo Presente”, destacou o prefeito.