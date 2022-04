Dupla tenta furtar R$ 1 mil em picanha e acaba presa

Dois homens foram presos em flagrante, na noite dessa quarta-feira (13), em um supermercado localizado no Centro de Niterói. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram flagrados tentando furtar 15 peças de picanha, uma das carnes bovinas mais caras. O valor dos itens apreendidos ultrapassou R$ 1 mil.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe foi acionada por um funcionário do estabelecimento, localizado na Rua Marechal Deodoro, por meio do serviço 190, com a denúncia de que havia um furto em andamento no local. De acordo com o relato, dois homens foram abordados no estacionamento do local e, com eles, os itens foram encontrados.

Ainda segundo a PM, os suspeitos esconderam debaixo de outros produtos, que foram pagos, 15 peças de picanha, um pacote de linguiça de pernil e uma caixa de hambúrguer de franco. Somados, o valor dos itens foi de R$ 1.481,11. Os homens foram conduzidos à delegacia e os produtos evolvidos ao supermercado.

Na 76ª DP (Niterói), a polícia descobriu que um dos acusados tem 58 anos e passagens pela polícia por estelionato, receptação e lesão corporal, enquanto o outro tem 46 anos e anotações criminais por ameaça e estelionato. Eles foram presos em flagrante por furto a estabelecimento comercial. A delegacia registrou boletim de ocorrência.