Dupla tenta furtar casa, mas acaba nas mãos da polícia

Uma dupla foi presa em flagrante, no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, momentos após furtar objetos de uma casa, na madrugada desta quinta-feira (28). Os ladrões foram surpreendidos por policiais militares do 12º BPM (Niterói), que atuavam em patrulhamento pelo programa Bairro Seguro.

Segundo a PM, a equipe foi acionada com informação de que um furto estava em andamento na Rua 65. Imediatamente, a viatura foi ao local. Chegando ao imóvel, os agentes conseguiram flagrar a dupla, momentos antes dos acusados tentarem fugir.

Um dos criminosos estava no portão do imóvel, carregando uma parte dos objetos furtados no imóvel. Enquanto o outro acusado estava saindo do interior do imóvel com outra parte dos itens. Os dois foram detidos e conduzidos à 82ª DP (Maricá). Os bens furtados também foram encaminhados à delegacia.

É importante salientar que, segundo os agentes, o proprietário do imóvel não estava lá no momento da ação dos ladrões. Ainda de acordo com a PM, foram furtados um ventilador, uma balança digital, uma caixa de som, um relógio com porta-joias, um filtro de linha e duas chaves de fenda.

A Polícia Civil foi acionada e fez a perícia no imóvel. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes. A dupla foi autuada em flagrante por crime de furto. Um deles possui passagem pela polícia por este tipo de crime. Eles foram encaminhados à carceragem e, na sequência, ao sistema prisional, onde ficarão á disposição da Justiça.