Dupla rouba carro mas acaba nas mãos da polícia na Região Oceânica

Policiais militares frustraram a fuga de dois ladrões de automóveis, na tarde deste sábado (11), no bairro de Itaipu, Região Oceânica de Niterói. De acordo com os agentes, um automóvel e bens das vítimas, que haviam sido roubados momentos antes, nas adjacências do local da ocorrência, foram recuperados.

A ação foi coordenada por um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói). Segundo as primeiras informações, a equipe policial conseguiu fazer a abordagem aos acusados na Avenida Professora Romanda Gonçalves, em Itaipu. Ainda de acordo com os agentes, o automóvel havia sido roubado momentos antes, na Avenida Treze.

A dupla foi rendida e recebeu voz de prisão em flagrante. Eles foram autuados por crime de roubo. Policiais que participaram da ação relataram que os presos são “velhos conhecidos”, sendo reincidentes na prática de assaltos a automóveis. A arma de fogo usada pelos assaltantes foi apreendida. O caso foi registrado pela 76ª DP (Niterói).