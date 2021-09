Dupla rejeitada pelas urnas niteroienses espera vencer no Estado do Rio

O pífio 4º lugar da chapa Felipe Peixoto-Bruno Lessa, cujo resultado de 17.469 votos ficou abaixo das expectativas nas eleições para a prefeitura de Niterói, no ano passado, parece já ter ficado para trás para as duas lideranças políticas. Eles estão se preparando para uma nova dobradinha, agora nas eleições do ano que vem, quando Felipe Peixoto pretende concorrer à deputado federal, com Bruno na garupa para o parlamento estadual.

Peixoto, que vem tentando desde a semana passada, através de suas redes sociais, assumir a paternidade do novo “Segurança Presente”, em Niterói, agora 100% sob a gestão do governo estadual, anunciou nesta terça-feira (14) que foi convidado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para assumir a Coordenadoria Técnica para a Cidade Inteligente, na capital.

A leitura política, embora não muito clara, pode ser a seguinte: ou Paes e Castro vão converter o romance em casamento; ou Felipe está acendendo vela para dois Santos. Aliás, ele já é dos Santos: Felipe Peixoto dos Santos.