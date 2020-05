Dupla presa após tomar o dinheiro de garota de programa e ameaçar matar a vítima

Dois homens, que não tiveram a identificação revelada, foram presos, na manhã dessa segunda-feira (04), por agentes do Programa Niterói Presente, em Icaraí, reconhecidos por crime de ameça e roubo. A vítima foi uma garota de programa, que momentos antes estava junto com os acusados.

De acordo com informes, a mulher havia combinado um programa com os dois homens e se encontraram inicialmente na Rua Barão do Amazonas, no Centro. Depois, o trio seguiu para a orla de Icaraí. No local, também segundo informações, os dois homens pagaram a mulher, mas depois mudaram de ideia, e sob ameaça de morte, tomaram o dinheiro e a bolsa da vítima.

A mulher conseguiu deixar o local correndo e acionou os agentes do Niterói Presente, que localizou os dois homens, e conduziram todos para a 76ª DP (Centro), onde foram autuados.