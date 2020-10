Dupla presa após furtar galpão da prefeitura

Dois homens foram presos após furtarem um galpão de obras da prefeitura de Niterói, na Rua Marquês do Paraná, no Centro. Policiais do 12⁰ Batalhão (Niterói) estavam em patrulhamento de rotina pela via quando perceberam a ação criminosa praticada por Alessandro Freitas Gonzaga, de 46 anos, e Antônio Tavares da Rocha da Neto, de 27 anos, na tarde de ontem (4).



A dupla foi abordada e junto dos acusados estavam uma luminária central e dois refletores de poste. Ambos informaram terem praticado o crime com o objetivo de vender os objetos para um ferro velho, na comunidade do Sabão. De acordo com a Polícia Militar, Alessandro já possui passagens pelos crimes de roubo majorado e furto qualificado. Já Antônio, ainda segundo os agentes, já foi autor dos crimes de ameaça e violência doméstica.