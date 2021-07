Dupla furta energia elétrica e acaba presa em São Gonçalo

Dois homens foram presos em flagrante, nesse domingo (11), ao tentar furtar energia elétrica na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao Clube Tamoio, no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo. A dupla usou, durante a ação, uniformes da companhia e um caminhão cesto aéreo sem identificação para acessar a rede da Enel.

Junto com os acusados, foram encontrados vários materiais de uso exclusivo da distribuidora, como cabos, uniformes, dispositivos de rede e ferramentas. A ação foi realizada com o apoio dos policiais do programa São Gonçalo Presente, da 73ª DP (Neves), que é a central de flagrantes da região, e da Perícia Criminal. A dupla não teve direito à fiança.

Além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Conscientização

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio, concessionária responsável pelo serviço, realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.

Como denunciar – Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/ ou pelo aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.