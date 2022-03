Dupla Fla-Flu disputam título Estadual e soberania no Rio

Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo primeiro jogo da Final do Estadual, hoje (30), às 21h40, no Maracanã. Além do título em disputa, o time da Gávea procura impor um domínio sobre os rivais cariocas, enquanto o Flu busca voltar a vencer a competição depois de dez anos. No entanto, o campeão da Taça Guanabara terá dois problemas para a partida, ao passo que o Fla não terá Arrascaeta disponível.

O rubro-negro entra em campo motivado pelo tetracampeonato inédito do Estadual, feitos já conquistados pelo rival desta noite, e pelo Botafogo. Além disso, o Flamengo pode impor um terceiro vice campeonato seguido sobre o Fluminense, que perdeu a competição em 2021 e 2020. Entretanto, sem Arrascaeta, a tarefa pode ficar complicada. Principalmente sem o uruguaio, que no novo padrão tático de Paulo Sousa, o meio-campo é um dos pilares do esquema do português. Outro desfalque, será Rodinei, que teve um desconforto muscular. Bruno Henrique, porém, pode reforçar a equipe, depois de se recuperar de luxação no ombro.

Já o time das Laranjeiras não vence um Campeonato Estadual desde 2012, quando conquistou o 31º título em cima do Botafogo. No entanto, o Flu está acostumado a colocar água no chopp rubro-negro, quando venceu o Flamengo no Estadual de 1995, no centenário do rival. Contudo, são 27 anos sem superar o Fla em finais. Para reverter essa lógica, Abel Braga terá muito trabalho e pressão da torcida, que gritou “time sem vergonha” mesmo após a calssificaçaõ. O treinador não terá Nino a disposição, que não conseguiu se recuperar de uma lesão na coxa, e Fred, que foi expulso no último jogo. Além disso, o preparador técnico do Flu indicou o veterano Fábio para ser titular, no lugar de Marcos Felipe. A situação irritou o jovem arqueiro, que vai conversar com a comissão técnica.

Maracanã lotado para o Fla-Flu

Já foram vendidos cerca de 43 mil ingressos para Flamengo e Fluminense, a maioria de rubro-negros, que esgotaram os setores destinados ao time mandante. Restam por volta de 13 mil bilhetes, que ainda estão à venda.

