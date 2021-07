Dupla feminina do tênis brasileiro vence na estreia e avança no torneio

As brasileiras venceram as canadenses Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman num surpreendente 2 sets a 0

Ao contrário dos representantes masculinos do tênis brasileiro, que acabaram eliminados dos Jogos de Tóquio após derrotas na estreia, tanto no torneio de simples, quanto no de duplas, as tenistas Laura Pigossi e Luisa Stefani estrearam com vitória no torneio de duplas femininas. A contundente vitória por 2 sets a 0 (7/6 e 6/4) sobre a dupla canadense Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman, cabeças de chave do grupo, aconteceu na madrugada deste sábado (24).

“Estou feliz em ganhar o primeiro jogo, ainda não entendo direito o que aconteceu. É uma emoção muito forte representar o Brasil. Jogar ao lado da Lu, a gente se dá muito bem, tem química, se conhece desde pequena, estamos em busca do mesmo sonho, uma completa a outra. Isso é muito importante, tem que levar para cada jogo, cada uma tem sua função. Aqui a gente pode ganhar de qualquer um, conhecemos todas desde o juvenil”, afirmou Laura.

Luisa disse que a parceria acreditava na possibilidade de conseguir bons resultados desde que se classificou para os Jogos Olímpicos.

“A gente deixou bem claro que tinha que jogar nosso jogo, não só contra elas mas contra qualquer adversária. Eu faço minha parte, sei minhas armas, meu jogo de rede. A Laurinha está muito sólida no fundo, me ajudando muito, a gente está confiando muito na nossa na maneira de jogar. É cada uma fazer sua parte, eu colocá-la no jogo, e ela me colocar no jogo. Assim a gente terá maior chance de chegar até a final”, desabafou Luisa.

As brasileiras agora aguardam as outras partidas para conhecerem suas adversárias na próxima fase.