Dupla é presa por tráfico em Icaraí

Ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com dois presos, na noite de quarta-feira (10), em Icaraí, Zona Sul de Niterói. Drogas foram apreendidas com a dupla.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT), que estava em deslocamento para a comunidade do Cavalão, encontrou dois homens em atitude suspeita, na Rua Lemos Cunha.

Ainda de acordo com o batalhão, a dupla tentou fugir quando foi surpreendida pelos policiais. Mas os suspeitos foram abordados após cerco montado pelos agentes. Eles foram identificados, e tem, respectivamente, 30 e 24 anos de idade.

Com eles, foram encontrados 187 pinos de cocaína, 72 invólucros de maconha e um rádio transmissor. Os dois receberam voz de prisão, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas.

A dupla foi conduzida à 76ª DP (Niterói), que registrou o caso. Na distrital, foi descoberto que o suspeito mais velho tem anotação criminal anterior por roubo majorado, enquanto o outro possui passagens por tráfico de drogas e lesão corporal.