Dupla é presa em flagrante por tráfico em Maricá

Ação da Polícia Militar terminou com dois suspeitos de tráfico de drogas presos, nessa segunda-feira (10), na Comunidade do Risca Faca, no distrito de Inoã, em Maricá. Policiais militares apreenderam drogas e uma arma durante a ação.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), policiais receberam denúncia, via 190, de que homens estariam atuando no tráfico, no interior da comunidade. Uma equipe foi ao local averiguar e confirmou a denúncia. Com a chegada dos agentes, vários membros do bando tentaram fugir. Os policiais fizeram buscas e conseguiram encontrar dois deles. De acordo com os agentes, a dupla estava com uma mochila, contendo drogas e uma arma.

Contabilidade divulgada pelo batalhão afirma que foram apreendidos 136 papelotes de maconha, 121 pedras de crack, 88 pinos de cocaína, dois celulares, um rádio comunicador, e um revólver calibre 38 com três munições. Os dois foram presos em flagrante, por tráfico de drogas, e encaminhados à 76ª DP (Niterói). O material apreendido também foi levado à distrital.