Dupla é presa em flagrante com drogas em Maricá

Ação policial terminou na prisão em flagrante de dois suspeitos de tráfico de drogas, na manhã desta quarta-feira (13), na Comunidade da Linha, distrito de São José do Imbassaí, em Maricá. A localidade fica às margens da Rodovia RJ-106, uma das principais ligações entre as regiões Metropolitana e dos Lagos, do Rio de Janeiro.

A ação foi coordenada por policiais militares da 6ª Cia. (Maricá) do 12º BPM (Niterói). Uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo), durante ação de policiamento na localidade, flagrou a dupla em atitude suspeita. Havia indícios de que os acusados estariam a serviço do tráfico de drogas da região.

Eles foram abordados e revistados. De acordo com os policiais, a dupla estava com uma réplica de pistola, um aparelho de rádio transmissor e drogas, que ainda serão contabilizadas. Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante. Acusados e material apreendido foram encaminhados à 76ª DP (Niterói), para o registro da ocorrência.

Até o momento da publicação deste texto, a identidade dos acusados não havia sido confirmada, assim como a ficha criminal deles. Os dois presos foram encaminhados à carceragem da delegacia e, em seguida, serão transferidos para o sistema prisional, onde passarão por audiência de custódia, ficando á disposição da Justiça.