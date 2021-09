Dupla é presa com moto de luxo roubada em São Gonçalo

Ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de uma moto de luxo roubada, além da apreensão de arma e drogas, nesta terça-feira (14). A abordagem aconteceu na comunidade do Novo México, em São Gonçalo. Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante durante a incursão.

De acordo com informações da polícia, os agentes, que realizavam incursão de patrulhamento na região, suspeitaram de dois homens, que trafegavam pela região na moto de luxo, modelo BMW GS. Foi dada ordem de parada e feita a abordagem antes que os homens conseguissem escapar.

Foto: Divulgação/PMERJ

Durante revista, os militares do 7º BPM (São Gonçalo) encontraram uma pistola, além de drogas, que ainda serão contabilizadas. Segundo dados levantados pelos PMs que participaram da ocorrência, os entorpecentes serviriam para abastecer o tráfico local, controlado pela facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Ao consultar a placa e o chassi da moto no sistema da polícia, os agentes também descobriram que a motocicleta é roubada. Os agentes tentarão localizar o verdadeiro dono para devolver o veículo. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), central de flagrantes, para onde os detidos e o material apreendido foram levados.

Hello Kitty e Vinte Anos

A morte dos traficantes Rayane Nazareth Cardoso da Silveira, a Hello Kitty, e Alessandro Luiz Vieira de Moura, o Vinte Anos, em julho, deixou uma “lacuna de poder” na hierarquia do tráfico na região da Nova Grécia e Novo México, que ficam no bairro de Tribobó, em São Gonçalo. Os criminosos, segundo investigações das forças de segurança, gerenciavam toda a atividade da organização criminosa naquela localidade.