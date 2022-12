Dupla é presa após fazer vários assaltos no Ingá

Dois homens foram presos em flagrante, no final da noite de quinta-feira (15), suspeitos de cometerem uma série de roubos no bairro do Ingá, Zona Sul de Niterói. Os suspeitos foram capturados pela Polícia Militar enquanto estavam num posto de combustíveis.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de patrulhamento foi informada via rádio sobre os roubos. Dois bandidos estariam usando uma moto para cometer os crimes. Os militares iniciaram buscas e encontraram a dupla num posto, que fica na esquina das ruas Visconde de Morais e Tiradentes.

Surpreendidos pelos PMs, os homens foram detidos e conduzidos à delegacia. Segundo os policiais, a dupla estava com um simulacro de arma de fogo e itens roubados, como aparelhos celulares e pertences pessoais. Os acusados foram identificados e têm 19 e 21 anos. Duas vítimas reconheceram a dupla.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 76ª DP (Niterói). Os homens receberam voz de prisão em flagrante. Eles foram levados à carceragem da delegacia e, em seguida, serão transferidos ao sistema prisional. Os itens recuperados serão devolvidos aos donos.