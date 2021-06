Dupla é flagrada furtando cabos de energia e vai presa em Maricá

Furto de cabos elétricos é um crime que causa diversos desdobramentos negativos. Prejudica o fornecimento de energia, acarretando em interrupção em atividades comerciais e na vida cotidiana da população, além de causar prejuízo às concessionárias, que precisam custear a reposição dos equipamentos subtraídos. Contudo, a polícia trabalha, com intenso patrulhamento, a fim de coibir esta e outras práticas criminosas.

Na madrugada desta quinta-feira (24), no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, aconteceu mais um caso do tipo. No entanto, policiais militares da operação Bairro Seguro agiram rapidamente e conseguiram capturar dois homens, que haviam acabado de furtar metros de cabos elétricos em uma das ruas naquela região. Também foram encontradas ferramentas usadas pelos suspeitos.

Durante a abordagem, os autores foram surpreendidos e, com eles, foram encontrados os cabos que tinham sido retirados da rede elétrica. Os policiais deram voz de prisão á dupla, pelo crime de furto. Os detidos, assim como os cabos apreendidos, foram encaminhados à 82ª DP (Maricá), onde foi feito o registro da ocorrência. os presos serão encaminhados para audiência de custódia.