Dupla é detida por receptação na Região Oceânica

Dois homens, que estavam trafegando de moto, foram conduzidos à delegacia, na tarde deste domingo (4), por suspeita de receptação de um aparelho celular. A abordagem aconteceu, por volta de 14h, no bairro de Piratininga, Região Oceânica de Niterói, e foi coordenada por policiais da operação Niterói Presente.

Segundo informações dos agentes, uma equipe realizava patrulhamento de rotina, pela Rua Professor Ernani Farias Alves, quando suspeitou dos dois jovens, que estavam em uma moto, modelo Honda CG. Eles foram abordados e, durante a averiguação, foi constatado que o celular que estava com um deles seria produto de roubo.

Ainda de acordo com os agentes, o registro da ocorrência do roubo do aparelho aconteceu na região de Itaboraí. Cabe ressaltar que não há informações de irregularidades em relação à motocicleta. Os dois foam conduzidos à 76ª DP (Niterói) onde o suspeito, que estava com o celular foi autuado por receptação e ambos foram liberados e o aparelho apreendido.