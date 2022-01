Dupla de pais lança livro infantil sobre importância da presença na vida dos filhos

Na correria da vida, quem não deixa de cumprir algumas tarefas do dia a dia? O problema é quando não percebemos que estamos deixando passar momentos importantes da vida dos filhos. Esse é o tema que movimenta o livro “Tatúlio em – Tá tudo bem agora”, dos autores Renato Oliveira e Marcelo Correia.

O novo título da editora Colli Books fala sobre conexão familiar. O livro é uma parceria inédita entre Renato e Marcelo, dois papais que não se acomodam e cuidam ativamente da vida de suas filhas. Juntos, uniram seu talento de criação e contação de histórias, e também os dons musicais, para promoverem um projeto multiplataforma, composto por um livro, um audiobook e uma música, contemplando o universo lúdico que envolve as crianças e os livros.

“Tatúlio” será lançado em uma live no Instagram, na próxima quinta-feira, dia 13 de janeiro, às 19h. O encontro virtual será mediado pelos próprios autores, com a participação de convidados especiais. Para acompanhar, basta acessar o Instagram pelo perfil @omarcelocorreia ou @contatoria no dia e horário marcados.