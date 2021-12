Dupla armada rouba R$ 3 mil de casa na Ilha da Conceição

Um homem passou por momentos de pânico na madrugada desta sexta-feira (10), no bairro da Ilha da Conceição, Região Central de Niterói. A vítima, de 46 anos, teve a casa invadida por bandidos armados e itens como dinheiro e joias roubados. Graças à rápida ação da Polícia Militar, os bens foram recuperados e os criminosos presos.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), a vítima acionou a Polícia Militar por volta das 5h20min, afirmando que dois criminosos tinham acabado de cometer um roubo em sua casa, localizada na Rua Nossa Senhora da Conceição. Os militares foram ao local e iniciaram as buscas pela dupla.

Ainda de acordo com o batalhão, os acusados foram abordados na Rua Mário Neves, que também fica no bairro. Eles foram revistados e estavam com itens roubados da casa. Os agentes contabilizaram R$ 3 mil em espécie, cordão, pulseira, seis anéis e sete brincos. Todo o material foi recuperado e devolvido ao dono.

Além disso, a dupla estava armada com um revólver calibre 38, carregado com seus munições. Os dois suspeitos, que não tiveram a identidade revelada, foram presos e autuados em flagrante por roubo à residência. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.