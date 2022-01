Dupla armada é presa dentro de ônibus em Niterói

Dois homens, que estavam armados, foram presos em flagrante dentro de um ônibus, que fazia o trajeto entre as cidades de São Gonçalo e Niterói, na noite dessa quarta-feira (12). A abordagem aconteceu na Avenida Feliciano Sodré, que fica no Centro de Niterói. A ação só foi possível graças a uma mulher, que avisou à Polícia Militar sobre a atitude suspeita.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), a uma equipe de patrulhamento foi abordada pela mulher por volta das 21h. Ela afirmou ter se levantado para descer dos ônibus quando os dois suspeitos fizeram o mesmo, mas desconfiou quando os homens desistiram ao perceberem que a viatura estava posicionada próximo ao ponto de ônibus.

Os militares decidiram perseguir o coletivo para fazer a abordagem, que foi realizada na altura do número 277 da Feliciano Sodré. Os policiais entraram no ônibus e perguntaram a um dos suspeitos, que tem 32 anos, se estava com algo ilícito. No momento em que o acusado respondeu positivamente, a arma que carregava caiu no chão do ônibus.

O comparsa foi revistado. Não foram encontradas armas ou drogas. No entanto, os policiais descobriram que o IMEI do aparelho constava como impedido no site da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A dupla recebeu voz de prisão e os dois homens foram algemados. Foram apreendidos um revólver calibre 32, três celulares e R$ 304,30 em espécie. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói).