Duelo de tricolores em estreia do Brasileirão

No Estádio do Morumbi, São Paulo e Fluminense estreiam no Campeonato Brasileiro 2021, às 21h. O Tricolor Paulista entra em campo com a confiança de ter sido campeão paulista no último domingo e está nas oitavas da Libertadores, mas desde 2008 não conquista um título brasileiro.

O Fluminense, apesar de ter sido vice-campeão no último fim de semana, no campeonato carioca, o time de Roger Machado teve uma belíssima atuação na libertadores quando ganhou de 3×1 do River Plate na última terça-feira (25) e se classificou para a próxima fase do campeonato. O Tricolor carioca busca também o título brasileiro, que não vai para as Laranjeiras desde 2012.

Escalações

Daniel Alvez e Benítez, que estão fora por lesão, e Arboleda, afastado da equipe depois de ser pego em uma festa clandestina, são os três desfalques do São Paulo.

Dessa forma, a provável escalação do São Paulo é: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Reinaldo, Liziero e Igor Gomes; Gabriel Sara e Pablo.

Já o Fluminense, perde o atacante Fred para essa partida. O artilheiro da temporada com 10 gols, não atua depois de sentir uma indisposição. Quem ganhou a vaga foi Abel Hernández.

Com isso, o provável time do Fluminense é: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Abel Hernández.

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.