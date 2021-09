Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morre após luta contra câncer

Morreu na tarde desta quarta-feira (8) o produtor musical Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, aos 52 anos. Ele estava internado no hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, para tratamento de um câncer no no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal. Mas o estado de saúde piorou nos últimos dias e ele não resistiu.

Dudu vinha fazendo o tratamento desde setembro do ano passado, quando a doença surgiu. Essa era a terceira vez que ele enfrentava um câncer. O filho do rei percebeu algo errado quando notou que seu intestino estava inflamado com facilidade. Ao realizar exames de rotina detectou o problema. Nos últimos dias, o produtor musical já não conseguia responder mais ao tratamento.

Em 21 de agosto deste ano, Dudu se casou com Valeska, depois que ambos já moravam juntos há 18 anos.