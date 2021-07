Dublador do Salsicha morre três dias depois da morte da voz do Scooby-Doo

Mário Monjardim era amigo pessoal de Drummond há décadas

Morreu na sexta-feira (30), aos 86 anos, o dublador Mário Monjardim, conhecido por fazer as vozes do Pernalonga e do Salsicha, o melhor amigo do Scooby-Doo. Curiosamente, o artista morreu apenas três dias depois de Orlando Drummond, o responsável por dublar o cachorro. Ambos eram amigos de longa data. Ele morreu em casa, e o motivo da morte não foi divulgado.

Nascido no dia 16 de janeiro de 1935 em Vitória, capital do Espírito Santo, ele começou a carreira aos 18 anos na Rádio Vitória, em 1954. Quatro anos depois, em 1958, ele se mudou para o Rio de Janeiro e trabalhou na Rádio Nacional. Paralelamente, também no mesmo ano, Monjardim iniciou a carreira de dublador trabalhando nos estúdios Herbert Richards.

A amizade com Orlando Drummond começou logo que os dois iniciaram juntos o trabalho de dublagem no Scooby-Doo. E a parceria foi tão grande que a Drummond chegou a ser padrinho de casamento do filho de Monjardim.

O dublador deixa a esposa, Branca Monjardim, e seus cinco filhos: Marcus, André, Júlio, Leyla e Mario.