Duas toneladas de peixe são apreendidas

Em uma embarcação no cais de Jurujuba, em Niterói, uma pessoa foi detida e duas toneladas de peixe foram apreendidas na tarde da última terça-feira (6). Uma equipe do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) patrulhava o cais quando suspeitou de um tripulante que descarregava produtos.

Segundo os agentes, o homem abordado estava com os documentos irregulares. As duas toneladas de peixe da espécie dourado que estavam sendo descarregadas no cais foram encaminhadas para 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a CPAm, os pescados posteriormente foram distribuídos para uma instituição de acolhimento.