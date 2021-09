Duas pessoas são presas em Maricá por suspeita de tráfico de drogas

Ocorrência foi encaminhada para a delegacia do Centro de Niterói, 76ª DP

Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam dois jovens, de 24 e 21 anos, foram presos em Inoã, Maricá, na noite sábado (04), durante uma ação feita pela região. Com els, os agentes encontraram Com eles, de acordo com a PM, foram encontrados 52 cápsulas de cocaína, 30 trouxinhas de maconha e dois celulares.

De acordo com a polícia, os policiais estavam em patrulhamento pela região, conhecido como Beco do Relógio, quando perceberam uma movimentação suspeita da dupla. Os suspeitos foram encaminhados para a 76ª DP, no Centro de Niterói, e vão responder pelo crime de tráfico de drogas.