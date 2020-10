Duas pessoas morrem durante a queda de um helicóptero no Sul do estado

Duas pessoas morreram, na manhã de hoje, durante a queda de um helicóptero, em Rio Claro, no Sul do estado. O acidente, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorreu no distrito de Passa Três, área rural da cidade. As vítimas, dois homens, ainda não foram identificadas. O Samu, que também foi acionado, informou que um deles foi encontrado preso entre as ferragens e o outro, foi lançado para fora da aeronave.

O helicóptero caiu em uma área de campo aberto, mas de difícil acesso e moradores disseram que ouviram dois estrondos antes da queda. A causa do acidente ainda está sendo apurada. Um dos moradores afirmou que viu o helicóptero caindo, quando se preparava para seguir para o trabalho e logo a seguir um barulho. No momento do acidente o morador disse ainda que as nuvens estavam baixas.

Outro morador da região afirmou que avistou o helicóptero caindo, sem controle e depois o impacto da aeronave no solo. Ele percebeu que a hélice da aeronave estava parada.