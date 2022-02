Duas linhas começarão a operar em Maricá

Duas novas linhas dos ônibus Tarifa Zero, os “Vermelhinhos” foram criadas para atender às vias internas do bairro de São José de Imbassaí. A partir da próxima quarta-feira (23) começa a operação dos itinerários E-24 (Inoã-Centro via Flamengo) e E-24A (Inoã-Centro via Avenida), ambos circulares, com saídas a cada 25 minutos.

Os ônibus vão chegar ao bairro pela Rua Eurípedes Rangel, pela Estrada Real de Maricá e pela Avenida Guarujá, retornando em direção ao Centro pela rodovia RJ-106. O presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT), Celso Haddad, disse que as novas linhas irão ainda beneficiar os bairros de Ponta Grossa, Parque Nanci e Itapeba.

“A expectativa é muito grande em proporcionar aos moradores o serviço de transporte público com qualidade e eficiência, gerando economia de tempo e melhorando o atendimento de transporte na rodovia RJ-106 e aos moradores de São José”, ressaltou.

Nos primeiros dias de operação, devido à interdição da Rua Ari Spíndola, no Centro, para obras, a linha E-24 seguirá direto para o Terminal Rodoviário. Já a E-24A fará o retorno na rotatória em frente à garagem da Viação N. S. do Amparo e seguirá para a Rodoviária acessando a Rua Ribeiro de Almeida (rua dos bancos).