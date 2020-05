Duas casas lotéricas são arrombadas em três dias em São Gonçalo

Policiais federais estão investigando uma quadrilha que estaria envolvida em duas ocorrências de arrombamentos de duas casas lotéricas, no intervalo de três dias, em São Gonçalo. No último domingo (3), mais um estabelecimento foi invadido, dessa vez, na Rua Doutor Getúlio Vargas, no bairro Santa Catarina.

Os bandidos destruíram uma porta de ferro, mas segundo informações não teriam conseguido acessar o interior da loja. A PM foi acionada inicialmente e encontraram a entrada da casa lotérica danificada. O local foi periciado e a PF assumiu a ocorrência.

Na quinta-feira passada (30) outra casa lotérica, situada na Rua Sá Pinto, no bairro Venda da Cruz, foi arrombada e invadida. A Polícia Federal não informou o montante que foi furtado da loja. Nas duas ocorrências os policiais vão analisar imagens registradas por câmeras de segurança para identificar os criminosos.